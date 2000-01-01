Скипетрова Капитолина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Скипетров Митрофан Николаевич
Отец ребёнка: Скипетров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Скипетров Николай Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно