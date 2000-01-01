Скипетрова Капитолина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипетрова Капитолина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Скипетров Митрофан Николаевич

Отец ребёнка: Скипетров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Скипетров Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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