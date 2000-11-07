Заходер Борис Владимирович
Место рожденияКагул, Молдавия
Дата рождения09.09.1918
Дата смерти07.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Кагул, Молдавия
Место жительства
С 1936
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1939
Место жительства
С 1946 по 1966
Место жительства
С 1966 по 2000
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Смерть
07.11.2000