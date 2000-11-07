Заходер Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заходер Борис Владимирович

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Место рождения

Кагул, Молдавия

Дата рождения

09.09.1918

Дата смерти

07.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кагул, Молдавия
Место жительства
С 1936
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1966
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1966 по 2000
Королёв, Королев, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Смерть
07.11.2000
Королёв, Королев, Московская область
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