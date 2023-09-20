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Бондарь Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарь Максим Витальевич

Отец ребёнка: Бондарь Виталий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
11.12.2000

Дочь: Бондарь Виктория Витальевна

Отец ребёнка: Бондарь Виталий Николаевич

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