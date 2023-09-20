Бондарь Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарь Максим Витальевич
Отец ребёнка: Бондарь Виталий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.2000
Дочь: Бондарь Виктория Витальевна
Отец ребёнка: Бондарь Виталий Николаевич