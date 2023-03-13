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Тесницкий Фёдор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1883

Отец: Тесницкий Михаил Степанович

Мать: Тесницкая Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
02.10.1902

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Тесницкая Евфимия Онисифоровна

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1910

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Тесницкая Евфимия Онисифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тесницкая Евфимия Онисифоровна

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
в 1902 она Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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