Тесницкий Фёдор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1883
Рождение ребёнка
02.10.1902
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Тесницкая Евфимия Онисифоровна
Рождение ребёнка
27.01.1910
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Тесницкая Евфимия Онисифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
в 1902 она Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Врач