Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1777
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Андрианова Степанида Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1777
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)