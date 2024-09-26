Нехлебов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехлебов Александр

Место рождения

Ширки, Суражский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

13.07.1915

Дата смерти

09.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1915

Отец: Нехлеб Максим

Мать: Нехлеб (Насветникова) Анна

Ширки, Суражский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехлебова (Подвойская) Маргарита

Рождение ребёнка
22.01.1947

Сын: Нехлебов Владимир

Мать ребёнка: Нехлебова (Подвойская) Маргарита

Рождение ребёнка
26.06.1950

Сын: Нехлебов Леонид

Мать ребёнка: Нехлебова (Подвойская) Маргарита

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
09.10.1992
Побугское, Кіровоградська область

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