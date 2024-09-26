Нехлебов Александр
Место рождения
Дата рождения13.07.1915
Дата смерти09.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1915
Отец: Нехлеб Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1947
Сын: Нехлебов Владимир
Мать ребёнка: Нехлебова (Подвойская) Маргарита
Рождение ребёнка
26.06.1950
Сын: Нехлебов Леонид
Мать ребёнка: Нехлебова (Подвойская) Маргарита
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
09.10.1992
Побугское, Кіровоградська область