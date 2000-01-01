Еремеева Прасковья Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Прасковья Пантелеймоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Около 1866 г.р.
Около 1868 г.р.
Около 1870 г.р.

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Пантелеймон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Олещенко Сергей

Отец ребёнка: Олещенко Петр

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Олещенко Петр

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Олещенко Иван

Отец ребёнка: Олещенко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олещенко Петр

Смерть
Неизвестно
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