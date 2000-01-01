Еремеева Прасковья Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Пантелеймон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Олещенко Сергей
Отец ребёнка: Олещенко Петр
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Олещенко Петр
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Олещенко Иван
Отец ребёнка: Олещенко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олещенко Петр
Смерть
Неизвестно