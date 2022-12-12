Плесовских Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Николай Иванович

Плесовских Николай Иванович

avatar

Место рождения

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Плесовских Иван Алексеевич

Мать: Марфа Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Плесовских Николай Николаевич

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close