Плесовских Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Плесовских Иван Алексеевич
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Плесовских Николай Николаевич
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно