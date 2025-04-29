Карпов Иван Михайлович 18.09.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпов Иван Михайлович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.09.1877

Дата смерти

Между 1941 и 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1877

Отец: Карпов Михаил Иванович

Мать: Карпова (Давыдова) Дарья Евменеева

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Карпова (Васильева) Фаина Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.04.1905

Жена: Карпова (Васильева) Фаина Николаевна

Рождение ребёнка
16.08.1913

Дочь: Маликова (Карпова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Карпова (Васильева) Фаина Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Между 1941 и 1945
Умер во время войны, похоронен на Сергиевском кладбище, могила потеряна

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