Карпов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.09.1877
Дата смертиМежду 1941 и 1945
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Карпова (Васильева) Фаина Николаевна
Бракосочетание
27.04.1905
Рождение ребёнка
16.08.1913
Дочь: Маликова (Карпова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Карпова (Васильева) Фаина Николаевна
Смерть
Между 1941 и 1945
Умер во время войны, похоронен на Сергиевском кладбище, могила потеряна