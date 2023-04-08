Игольникова Инесса Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игольникова Инесса Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1971

Отец: Игольников Вячеслав Владимирович

Мать: Игольникова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
08.05.1991

Дочь: Битарова Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Журунов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
01.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журунов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журунова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Журунов Алексей Фёдорович