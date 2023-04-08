Игольникова Инесса Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1971
Рождение ребёнка
08.05.1991
Дочь: Битарова Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Журунов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
01.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журунов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журунова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Журунов Алексей Фёдорович