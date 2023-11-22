Залешин Фёдор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Леонтий Иванович
Мать: Дарья (?) Иевлевна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья
Смерть
Неизвестно