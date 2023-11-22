Залешин Фёдор Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залешин Фёдор Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Леонтий Иванович

Мать: Дарья (?) Иевлевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Залешин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья

Смерть
Неизвестно
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