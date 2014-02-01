Aronshtam Michail (Meyer) 28.02.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Aronshtam Michail (Meyer)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1936

Дата смерти

01.02.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.2014
Похороны
Неизвестно

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