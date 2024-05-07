Анатолий Алексеевич Фонарёв 10.01.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анатолий Алексеевич Фонарёв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1946

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1946

Отец: Алексей Ефимович Фонарёв

Мать: (Анисья Ивановна) Фонарева (Чухланцева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1986

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