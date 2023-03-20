Полякова (Кононова) Агафья Саввовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кононов Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1877 ст.
Сын: Поляков Георгий Антониевич
Отец ребёнка: Поляков Антоний Кондратьевич
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около ?.04.1879 ст.
Отец ребёнка: Поляков Антоний Кондратьевич
Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.
Сын: Поляков Дмитрий Антониевич
Отец ребёнка: Поляков Антоний Кондратьевич
Детлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно