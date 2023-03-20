Полякова (Кононова) Агафья Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Кононова) Агафья Саввовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононов Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1877 ст.

Сын: Поляков Георгий Антониевич

Отец ребёнка: Поляков Антоний Кондратьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около ?.04.1879 ст.

Сын: Поляков Иван Антониевич

Отец ребёнка: Поляков Антоний Кондратьевич

Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.

Сын: Поляков Дмитрий Антониевич

Отец ребёнка: Поляков Антоний Кондратьевич

Детлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Антоний Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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