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Бушмин Сергей

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Место рождения

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

16.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бушмин Ефим

Мать: Бушмина Елена Федотовна

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
16.03.1943
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Старорусский р-н, Киевский с/с, д. Киево, юго-западнее, 300 м, дивизионное кладбище Ленинградская обл., Старорусский р-н, Киевский с/с, д. Киево, юго-западнее, 300 м, дивизионное кладбище
Ленинградская обл., Старорусский р-н, Киевский с/с, д. Киево, юго-западнее, 300 м, дивизионное кладбище Ленинградская обл., Старорусский р-н, Киевский с/с, д. Киево, юго-западнее, 300 м, дивизионное к... Показать все
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