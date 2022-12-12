Бушмин Сергей
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти16.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бушмин Ефим
Мать: Бушмина Елена Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
16.03.1943
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Старорусский р-н, Киевский с/с, д. Киево, юго-западнее, 300 м, дивизионное кладбище Ленинградская обл., Старорусский р-н, Киевский с/с, д. Киево, юго-западнее, 300 м, дивизионное кладбище
Ленинградская обл., Старорусский р-н, Киевский с/с, д. Киево, юго-западнее, 300 м, дивизионное кладбище Ленинградская обл., Старорусский р-н, Киевский с/с, д. Киево, юго-западнее, 300 м, дивизионное к... Показать все