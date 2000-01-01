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Падута Арина Каленникова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Самуил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Падута Иван Степанов

Отец ребёнка: Падута Степан Иванов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Падута Кузьма Степанов

Отец ребёнка: Падута Степан Иванов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Параска Степанова

Отец ребёнка: Падута Степан Иванов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Падута Федор Степанов

Отец ребёнка: Падута Степан Иванов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Аксинья Степанова

Отец ребёнка: Падута Степан Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Падута Демид Степанов

Отец ребёнка: Падута Степан Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падута Степан Иванов

Смерть
Неизвестно
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