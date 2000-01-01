Падута Арина Каленникова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Падута Иван Степанов
Отец ребёнка: Падута Степан Иванов
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Падута Степан Иванов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Параска Степанова
Отец ребёнка: Падута Степан Иванов
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Падута Степан Иванов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Аксинья Степанова
Отец ребёнка: Падута Степан Иванов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Падута Степан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Падута Степан Иванов
Смерть
Неизвестно