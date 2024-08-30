Язвецов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язвецов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Язвецова Полина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Язвецова Наталья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Язвецов Павел Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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