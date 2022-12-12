Деменченко Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Деменченко Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Деменченко Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Деменченко Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Деменченко Борис Фёдорович
Мать ребёнка: Деменченко Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Деменченко Глеб Фёдорович
Мать ребёнка: Деменченко Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно