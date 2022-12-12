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Деменченко Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деменченко Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Деменченко Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Деменченко Анна Фёдоровна

Кульнево, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Деменченко Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Деменченко Анна Фёдоровна

Кульнево, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Деменченко Глеб Фёдорович

Мать ребёнка: Деменченко Анна Фёдоровна

Кульнево, Россонский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деменченко Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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