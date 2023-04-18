Минаков Григорий Петрович
Место рожденияс Минаково, Мичуринский р-н, Тамбовская область
Дата рожденияОколо 1918
Дата смерти13.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
с Минаково, Мичуринский р-н, Тамбовская область
Деревня Минакова Новоникольского сельского Совета Мичуринского района упоминается в епархиальных сведениях 1911 года по церковному приходу села Большая Сосновка (22 двора, мужчин - 73, женщин - 86).
Смерть
13.11.1941
Венгрия, г. Ясберень погиб рядовой