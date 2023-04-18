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Минаков Григорий Петрович

Место рождения

с Минаково, Мичуринский р-н, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

13.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

с Минаково, Мичуринский р-н, Тамбовская область
Деревня Минакова Новоникольского сельского Совета Мичуринского района упоминается в епархиальных сведениях 1911 года по церковному приходу села Большая Сосновка (22 двора, мужчин - 73, женщин - 86).
Смерть
13.11.1941
Венгрия, г. Ясберень погиб рядовой