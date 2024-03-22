Долгих Савва Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смерти1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Долгих Тимофей Федорович
Мать: Долгих Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
1715
Сын: Долгих Алексей Саввинович
Мать ребёнка: Долгих Наталья Сысоевна
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Долгих Наталья Сысоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгих Наталья Сысоевна
Смерть
1736