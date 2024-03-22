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Долгих Савва Тимофеевич

Место рождения

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1680

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Долгих Тимофей Федорович

Мать: Долгих Ирина Сергеевна

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1715

Сын: Долгих Алексей Саввинович

Мать ребёнка: Долгих Наталья Сысоевна

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Долгих Наум Саввинович

Мать ребёнка: Долгих Наталья Сысоевна

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгих Наталья Сысоевна

Смерть
1736
Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния
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