Тихова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1867
Муж: Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Тихов Геннадий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тихов Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Алексеевич