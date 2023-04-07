Тихова Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихова Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1867

Муж: Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Тихов Геннадий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тихов Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Алексеевич