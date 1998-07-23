Моисеева Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1998

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1998

Отец: Суравегин Александр Владимирович

Мать: не указана