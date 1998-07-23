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Моисеева Елена Александровна
Моисеева Елена Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.1998
Пол
Женский
Отец
Суравегин Александр Владимирович
1977 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1998
Отец:
Суравегин Александр Владимирович
Мать: не указана
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