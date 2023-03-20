Терехова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Терехов Константин Федорович

Отец ребёнка: Терехов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Федор Иванович

Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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