Терехова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Терехов Константин Федорович
Отец ребёнка: Терехов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область