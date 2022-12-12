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Мизлина Елена Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1887 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1904

Сын: Мизлин Алексей Семенов

Отец ребёнка: Мизлин Семен Агавов

Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
(НА РБ, ф. И-294, оп. 1, д. 426), л. 400
Место жительства
07.03.1904
Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
До 07.03.1904
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мизлин Семен Агавов

Смерть
Неизвестно
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