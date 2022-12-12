Мизлина Елена Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1904
Отец ребёнка: Мизлин Семен Агавов
(НА РБ, ф. И-294, оп. 1, д. 426), л. 400
Место жительства
07.03.1904
Место жительства
До 07.03.1904
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мизлин Семен Агавов
Смерть
Неизвестно