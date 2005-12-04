Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.08.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.2005
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
?.08.2008
Жена: скрыто настройками приватности