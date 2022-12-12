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Гаврилова Евдокия Гавриловна

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Место рождения

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1898

Сын: Емельянов Василий Емельянович

Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1903

Сын: Емельянов Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1906

Сын: Емельянов Фадей Емельянович

Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1911

Дочь: Емельянова Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1913

Сын: Емельянов Павел Емельянович

Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1915

Сын: Емельянов Никифор Емельянович

Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1917

Сын: Емельянов Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Емельян Иванович

Смерть
Неизвестно
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