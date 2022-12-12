Гаврилова Евдокия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Емельянов Василий Емельянович
Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Емельянов Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Емельянов Фадей Емельянович
Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1911
Дочь: Емельянова Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Емельянов Павел Емельянович
Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Емельянов Никифор Емельянович
Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1917
Сын: Емельянов Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Иванов Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно