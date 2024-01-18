(Коробицына) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1940
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1940
Мать: Екатерина (1)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Красиков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Жанна Михайловна
Отец ребёнка: Красиков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красиков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Красиков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Красиков Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно