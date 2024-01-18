(Коробицына) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коробицына) Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1940

Отец: не указан

Мать: Екатерина (1)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Красиков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Жанна Михайловна

Отец ребёнка: Красиков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красиков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Красиков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Красиков Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красиков Михаил Михайлович

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