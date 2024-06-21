Черкасова (Лукьянова) Екатерина 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкасова (Лукьянова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Александр

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкасов Александр

Новосибирск, Россия
Смерть
Неизвестно

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