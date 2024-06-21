Черкасова (Лукьянова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черкасов Александр
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкасов Александр
Новосибирск, Россия
Смерть
Неизвестно