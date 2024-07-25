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Чистяков Никифор Аникиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Чистяков Аникий

Мать: Авдотья Фроловна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Чистяков Захар Никифорович

Мать ребёнка: Ульяна? Осиповна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Чистяков Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Ульяна? Осиповна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Чистяков Матвей Никифорович

Мать ребёнка: Ульяна? Осиповна

Смерть
1789

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