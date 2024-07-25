Чистяков Никифор Аникиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Чистяков Аникий
Мать: Авдотья Фроловна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Чистяков Захар Никифорович
Мать ребёнка: Ульяна? Осиповна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Чистяков Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Ульяна? Осиповна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Чистяков Матвей Никифорович
Мать ребёнка: Ульяна? Осиповна
Смерть
1789