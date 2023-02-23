Солдатова Васса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Солдатов Логин Александрович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Солдатов Кирилл Логинович
Отец ребёнка: Солдатов Логин Александрович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евпраксия Логиновна
Отец ребёнка: Солдатов Логин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березуцкая Евдокия Солдатова
Отец ребёнка: Солдатов Логин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно