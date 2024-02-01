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Симачева Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1962

Отец: Симачев Михаил Михайлович

Мать: Голованова Елизавета (Лидия) Никитична

Россия,Татарстан,с.Эбалаково
Рождение ребёнка
13.01.1984

Сын: Ушаков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Ушаков Сергей *

Рождение ребёнка
30.03.1985

Дочь: Ушакова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил *

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрахманов Рустам *

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил *

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Сергей *

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