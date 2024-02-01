Симачева Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1962
Россия,Татарстан,с.Эбалаково
Рождение ребёнка
13.01.1984
Отец ребёнка: Ушаков Сергей *
Рождение ребёнка
30.03.1985
Дочь: Ушакова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михаил *
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдрахманов Рустам *
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил *
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушаков Сергей *