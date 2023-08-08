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Яковенко Трофим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1908

Дата смерти

17.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1933

Дочь: Ветчинкина Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Яковенко Агриппина Филипповна

Рождение ребёнка
15.08.1935

Дочь: Репина Вера Трофимовна

Мать ребёнка: Яковенко Агриппина Филипповна

Рождение ребёнка
08.03.1946

Дочь: Данилова Раиса Трофимовна

Мать ребёнка: Яковенко Агриппина Филипповна

Смерть
17.01.1990
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