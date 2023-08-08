Яковенко Трофим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1908
Дата смерти17.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1933
Дочь: Ветчинкина Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Яковенко Агриппина Филипповна
Рождение ребёнка
15.08.1935
Дочь: Репина Вера Трофимовна
Мать ребёнка: Яковенко Агриппина Филипповна
Рождение ребёнка
08.03.1946
Дочь: Данилова Раиса Трофимовна
Мать ребёнка: Яковенко Агриппина Филипповна
Смерть
17.01.1990