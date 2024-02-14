Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурисова (Панфилова) Валентина Сафроновна
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панфилова) Елизавета
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макшанцева (Панфилова) Анна Сафроновна
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панфилова) Рая
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Анатолий
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Панфилов Михаил
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
Рождение ребёнка
20.05.1915
Сын: Панфилов Алексей Сафронович
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
Смерть
Неизвестно