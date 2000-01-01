Гусева Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1908

Сын: Гусев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Степанович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Гусев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Степанович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гусев Константин Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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