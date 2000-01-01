Гусева Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1908
Сын: Гусев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Гусев Александр Степанович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Гусев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Гусев Александр Степанович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гусев Константин Александрович
Отец ребёнка: Гусев Александр Степанович
Смерть
Неизвестно