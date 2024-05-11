Агапов Степан Владимирович 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агапов Степан Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец, рядовой
Место жительства
Неизвестно
Троицкое, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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