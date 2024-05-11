Агапов Степан Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец, рядовой
Место жительства
Неизвестно
Троицкое, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно