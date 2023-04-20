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Соколов Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Александр Алексеевич

Мать: Соколова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1989

Сын: Соколов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Солтан Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
19.10.1990

Дочь: Воскресенская Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Солтан Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
30.07.2002

Дочь: Соколова Виктория Константиновна

Мать ребёнка: Солтан Елена Валерьевна