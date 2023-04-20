Соколов Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1989
Сын: Соколов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Солтан Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
19.10.1990
Дочь: Воскресенская Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Солтан Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
30.07.2002
Дочь: Соколова Виктория Константиновна
Мать ребёнка: Солтан Елена Валерьевна