Терпиловский Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпиловский Антоний

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1851

Дочь: Анна Антоньвна

Мать ребёнка: не указана

Паевщизна
Рождение ребёнка
11.11.1852

Сын: Терпиловский Иван Антонович

Мать ребёнка: Терпиловская Эмилия

Паевщизна
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-LRS5 : 5 January 2023), Иван Терпиловский, 1852.
Смерть
Неизвестно