Терпиловский Антоний
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1851
Дочь: Анна Антоньвна
Мать ребёнка: не указана
Паевщизна
Рождение ребёнка
11.11.1852
Сын: Терпиловский Иван Антонович
Мать ребёнка: Терпиловская Эмилия
Паевщизна
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-LRS5 : 5 January 2023), Иван Терпиловский, 1852.
Смерть
Неизвестно