Иван Меньшой Агафонов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Меньшой Агафонов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

28.10.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Агафон Ананиев (Ич)

Мать: Прасковья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Лукерья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Матвеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
28.10.1851 ст.
Причина смерти: чахотка | по МК1851 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-4KV?i=765&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
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