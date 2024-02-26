Иван Меньшой Агафонов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти28.10.1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Агафон Ананиев (Ич)
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Лукерья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Матвеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
28.10.1851 ст.
Причина смерти: чахотка | по МК1851 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-4KV?i=765&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824