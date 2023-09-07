Карманова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Анна Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушаков Владимир Степанович
Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Дарья Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно