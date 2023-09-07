Карманова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Анна Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Владимир Степанович

Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Дарья Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Иван Степанович

Отец ребёнка: Ушаков Степан Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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