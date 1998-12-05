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Кузнецов Николай Афанасьевич

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Место рождения

Подлясово, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

19.12.1922

Дата смерти

05.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1922

Отец: Кузнецов Афанасий Дмитриевич

Мать: не указана

Подлясово, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
С 1942 по 1944
Мало что известно, так как он не любил говорить о войне. Прекратил службу из-за колотой раны в руку.
Военная служба
С 1942 по 1944
Мало что известно, так как он не любил говорить о войне. Прекратил службу из-за колотой раны в руку.
Рождение ребёнка
30.01.1950

Сын: Кузнецов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна

Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
18.02.1950

Жена: Кузнецова Анна Ивановна

Смерть
05.12.1998
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
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