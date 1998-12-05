Кузнецов Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1922
Дата смерти05.12.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1922
Отец: Кузнецов Афанасий Дмитриевич
Мать: не указана
Военная служба
С 1942 по 1944
Мало что известно, так как он не любил говорить о войне. Прекратил службу из-за колотой раны в руку.
Военная служба
С 1942 по 1944
Мало что известно, так как он не любил говорить о войне. Прекратил службу из-за колотой раны в руку.
Рождение ребёнка
30.01.1950
Сын: Кузнецов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна
Бракосочетание
18.02.1950
Жена: Кузнецова Анна Ивановна
Смерть
05.12.1998