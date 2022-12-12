Ефимов Иван Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1922
Отец: Ефимов Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Мария Анна
Рождение ребёнка
11.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Мария Анна
Сумерки, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова Мария Анна
Смерть
Неизвестно