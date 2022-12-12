Ефимов Иван Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Иван Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1922

Отец: Ефимов Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Мария Анна

Рождение ребёнка
11.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Мария Анна

Сумерки, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Мария Анна

Смерть
Неизвестно
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