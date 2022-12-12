Толкачева Анисья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Анисья Герасимовна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Толкачева Евдокия-старшая Авдеевна

Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Толкачева Евдокия-младшая Авдеевна

Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Толкачев Василий Авдеевич

Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Толкачев Антон Авдеевич

Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Толкачев Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Толкачева Наталья Авдеевна

Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Авдей Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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