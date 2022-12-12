Толкачева Анисья Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Толкачева Евдокия-старшая Авдеевна
Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Толкачева Евдокия-младшая Авдеевна
Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Толкачев Василий Авдеевич
Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Толкачева Наталья Авдеевна
Отец ребёнка: Толкачев Авдей Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно