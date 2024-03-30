Белкин Каленик Незаконнорожденный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Каленик Незаконнорожденный

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: Белкина Агафья Степанова

Смерть
Неизвестно
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