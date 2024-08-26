Цыкунова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыкунова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1952

Сын: Березкин Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Березкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Березкина Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Березкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Березкина Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Березкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Березкина Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Березкин Дмитрий Иванович

Смерть
2014

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