Цыкунова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1952
Сын: Березкин Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Березкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Березкина Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Березкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Березкина Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Березкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Березкина Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Березкин Дмитрий Иванович
Смерть
2014