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Мамонтов Дмитрий Евгеньевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

25.01.1981

Дата смерти

11.02.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1981

Отец: Мамонтов Евгений Юрьевич

Мать: Мамонтова (Усольцева) Татьяна Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
17.05.2003

Жена: Зимина (Ткаченко) Виктория Александровна

Рождение ребёнка
15.10.2003

Сын: Мамонтов Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Зимина (Ткаченко) Виктория Александровна

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
25.07.2007

Сын: Мамонтов Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Зимина (Ткаченко) Виктория Александровна

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Развод
31.12.2015

Жена: Зимина (Ткаченко) Виктория Александровна

Смерть
11.02.2019

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