Мамонтов Дмитрий Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1981
Дата смерти11.02.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
17.05.2003
Рождение ребёнка
15.10.2003
Сын: Мамонтов Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Зимина (Ткаченко) Виктория Александровна
Рождение ребёнка
25.07.2007
Сын: Мамонтов Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: Зимина (Ткаченко) Виктория Александровна
Развод
31.12.2015
Смерть
11.02.2019