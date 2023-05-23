Чугунов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чугунова Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чугунова Татьяна

Москва, город федерального значения Москва