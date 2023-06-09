Кунаков Аким Андреевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
1921
Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.03.1923
Дочь: Петрова Серафима Акимовна
Мать ребёнка: Кунакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кунакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширшова Ангелина Акимовна
Мать ребёнка: Кунакова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно