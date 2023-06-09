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Кунаков Аким Андреевич

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Место рождения

Курдюки, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кунаков Андрей Алексеевич

Мать: Кунакова Елена Васильевна

Курдюки, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1921

Жена: Кунакова Татьяна Ивановна

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.03.1923

Дочь: Петрова Серафима Акимовна

Мать ребёнка: Кунакова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кунакова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширшова Ангелина Акимовна

Мать ребёнка: Кунакова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно