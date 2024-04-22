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Ульяна Емельянова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Около 1844 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Емельян Иванов (Ич)

Мать: Дарья Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Семен Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Варламов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Варламов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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