Ульяна Емельянова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Емельян Иванов (Ич)
Мать: Дарья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Семен Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Варламов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Варламов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно