Крутских Графина Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутских Григорий Акимович
Отец ребёнка: Крутских Аким Сидорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Крутских) Олимпиада Акимовна
Отец ребёнка: Крутских Аким Сидорович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Крутских Аким Сидорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Крутских Николай Акимович
Отец ребёнка: Крутских Аким Сидорович
Смерть
Неизвестно