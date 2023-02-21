Антонова (Антонова) Марфа Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти02.03.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1941
Дочь: Морозова Нина Иосифовна
Отец ребёнка: Антонов Иосиф Федорович
муром, Владимирская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
02.03.1972
Похороны
Неизвестно
деревня Крюково