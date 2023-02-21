Антонова (Антонова) Марфа Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Антонова) Марфа Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

02.03.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1941

Дочь: Морозова Нина Иосифовна

Отец ребёнка: Антонов Иосиф Федорович

муром, Владимирская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Иосиф Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Иосиф Федорович

Смерть
02.03.1972
Похороны
Неизвестно
деревня Крюково
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